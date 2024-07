Kosmiczna wpadka SpaceX. Satelity Starlink skazane na upadek

Falcon 9 to dwustopniowa rakieta kosmiczna wielokrotnego użytku, opracowana i wyprodukowana przez firmę SpaceX. Jest to jedna z najmocniejszych i najbardziej niezawodnych rakiet na świecie, wykorzystywana do wynoszenia na orbitę różnego rodzaju ładunków, w tym satelitów telekomunikacyjnych, statków kosmicznych i zaopatrzenia dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).