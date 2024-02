SpaceX zrzuca setki satelitów z orbity. Powód jest poważny

Starlink to projekt SpaceX, który ma na celu zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostępu do internetu prawie w każdym miejscu na Ziemi. Aby to osiągnąć, firma wysyła na niską orbitę okołoziemską (LEO) tysiące małych satelitów, które łączą się ze sobą za pomocą laserów i komunikują się z odbiornikami na ziemi. Działające na wysokościach od 340 do 614 km satelity Starlink są przeznaczone do świadczenia usług internetowych za pośrednictwem odbiorników naziemnych. Starlink ma być alternatywą dla tradycyjnych dostawców internetu, szczególnie w obszarach słabo rozwiniętych lub trudno dostępnych.