Starlink już nie tylko od Elona Muska. Polska firma autoryzowanym dostawcą tej usługi w Polsce

Starlink to konstelacja satelitów umożliwiająca dostęp do bezprzewodowego internetu satelitarnego dla klientów z 70 krajów świata. W 2020 r. należąca do Elona Muska firma SpaceX umieściła na orbicie okołoziemskiej pierwsze z 12 tys. satelitów, które docelowo będą dostarczać bezprzewodowy internet satelitarny odbiorcom z całego świata. Od 2021 r. Starlink jest dostępny w Polsce.