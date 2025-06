Premiera Pixela 10 szybciej, niż myślisz. Zaproszenia to sugerują

Google rozpoczęło rozsyłanie zaproszeń do wybranych członków społeczności Pixel Superfans. W jego treści widnieje informacja o wydarzeniu Pixel Penthouse, które odbędzie się już 27 czerwca o godzinie 14:30 czasu lokalnego w Londynie. Chociaż firma nie potwierdziła, że podczas tego wydarzenia zostanie zaprezentowany właśnie Pixel 10, to dla wielu osób zdaje się to oczywiste.