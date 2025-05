Pixel 10 cieknie jak twój kran. Google przez przypadek ujawnił flagowca

Jeśli chodzi o wygląd samego telefonu, to zarówno storyboardy, jak i zdjęcia z planu reklamowego wskazują, że Pixel 10 Pro (w czarnym kolorze przypominającym Obsidian) nie będzie się znacząco różnił od swojego poprzednika, Pixel 9 Pro. Widoczne elementy, takie jak przyciski zasilania oraz głośności, obiektyw aparatu i ogólny kształt tylnego panelu z charakterystyczną belką na aparaty, wydają się niemal identyczne. Potwierdzają to wcześniejsze, nieoficjalne rendery, które również sugerowały brak rewolucyjnych zmian we wzornictwie.