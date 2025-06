Pierwszy lotniskowiec atomowy idzie na złom. To była legenda oceanów

Rozebranie takiego okrętu to nie to samo, co przecięcie na pół starego statku towarowego. Enterprise był napędzany energią jądrową, co oznacza, że wnętrze jego kadłuba i reaktory wciąż zawierają materiały promieniotwórcze. Ostateczny plan utylizacji Enterprise będzie długim i skomplikowanym procesem. Lotniskowiec miał osiem reaktorów i liczne przedziały skażone promieniowaniem.