Naukowcy odkryli tajemniczy obiekt. Wysyła sygnał co 44 minuty

Jak czytamy w opublikowanym na stronie ICRAR komunikacie, obiekt wykazuje nietypową regularność w emisji sygnałów, a jego zachowanie nie pasuje do znanych dotąd kategorii ciał niebieskich. Zdaniem głównego autora badania, dr. Zitenga Wanga, możliwe, że ASKAP J1832-0911 to magnetar lub układ podwójny z silnie namagnesowanym białym karłem. Problem w tym, że żadna z tych hipotez nie tłumaczy w pełni równoczesnego występowania emisji o tak różnych energiach. Wiele wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z nieznanym dotąd zjawiskiem fizycznym albo nowym modelem ewolucji gwiazd.