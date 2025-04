W pobliżu Układu Słonecznego odkryto coś niespodziewanego. Nikt wcześniej tego nie zauważył

Odkrycie Eos to nie tylko fascynujący przypadek. To także dowód na to, jak zmieniające się technologie obserwacyjne mogą odmienić nasze postrzeganie Wszechświata. Nowe podejście może pomóc odkryć kolejne "ukryte" chmury w całej Drodze Mlecznej, a nawet poza nią – aż do najdalszych rejonów znanego kosmosu.