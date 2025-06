Masz taki smartfon? To pożegnaj się z dostępem do WhatsAppa

WhatsApp już na początku 2025 roku rozpoczął proces wycofywania swojej aplikacji ze starszych urządzeń – od stycznia komunikator przestał być wspierany na Androidzie 4.4 KitKat. Oznacza to, że do działania komunikatora wymagany jest telefon z Androidem 5.0 lub nowszym. Dla większości użytkowników nie powinno to stanowić problemu - Android 4.4 został wydany… w 2013 roku. Do działania potrzeba Androida 5, który miał swoją premierę w 2014 r.