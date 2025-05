Unia Europejska bierze się za szyfrowane komunikatory. Eksperci biją na alarm

Albo jest to luka, która pozwala każdemu wejść, albo nadal będziemy utrzymywać silne, solidne szyfrowanie i zapewniać prawo do prywatności dla każdego. Albo działa dla każdego, albo jest zepsute dla każdego, a nasza odpowiedź jest taka sama: opuścilibyśmy rynek, zanim zgodzilibyśmy się na coś, co katastrofalnie podważyłoby naszą zdolność do zapewniania prywatnej komunikacji. -Meredith Whittaker, Signal CEO