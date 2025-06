Elon Musk uruchamia XChat. WhatsApp i Messenger mają rywala

w XChacie znajdziesz funkcje takie jak wiadomości znikające po określonym czasie (od 5 minut do miesiąca), możliwość przesyłania dowolnych plików bez ograniczeń oraz rozmowy głosowe i wideo na wszystkich platformach. Do skorzystania z usługi nie potrzebujesz numeru telefonu. Wystarczy konto w serwisie, tak jak w przypadku Messengera. To odróżnia go od WhatsAppa, który nadal opiera się na numerach.