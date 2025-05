Od primaaprilisowego żartu do problemu. Tinder z ważną nowością

Choć był to jedynie primaaprilisowy dowcip, wywołał on spore kontrowersje. Wielu mężczyzn nie uznało żartu za zabawny, co świadczy o wrażliwości tematu. Jenny Campbell, CMO Tindera, komentowała później: Chcieliśmy zwiększyć świadomość, że naprawdę tylko 14,5 proc. populacji mężczyzn w Stanach Zjednoczonych ma ponad 183 cm (6 stóp), mimo wielu bio na Tinderze twierdzących inaczej.