Jak założyć i usunąć konto na Tinderze? Poradnik

4. Po udzieleniu Tinderowi zgód rozpoczniesz tworzenie profilu. To tu podajesz swoje imię (uwaga: nie da się go zmienić), datę urodzenia (wyświetlany będzie jedynie wiek), zdjęcia (możesz je później zmienić lub dodać) oraz swoje preferencje co do wyszukiwania nowych osób, począwszy od płci, poprzez charakter, a kończąc na zainteresowaniach. Część z informacji możesz pominąć - za pomocą przycisku "Pomiń" w prawym górnym rogu ekranu, i wprowadzić je do profilu później