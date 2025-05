Nieistniejąca osoba upiekła nieistniejącego chałkonia. Obchodzi to 2,5 mln ludzi

Obecność chałkonia w zestawieniu najpopularniejszych postów na Facebooku to nie tyle zabawna ciekawostka, co niepokojący sygnał kondycji współczesnej "społeczności internetowej". Wysokie miejsce tej kuriozalnej, wygenerowanej przez AI grafiki - w dodatku skradzionej i repostowanej w celach zarobkowych - pokazuje zarówno premiowanie przez algorytmy bezrefleksyjnego, emocjonalnego spamu, ale i łatwości, z jaką internauci łapią wirtualną "przynętę". Zamiast wracać "do korzeni", jak jeszcze jakiś czas temu obiecywał sam Mark Zuckerberg, platforma pozwala, by internetowy spam kształtował to, co widzimy, klikamy i udostępniamy. To nie jest ewolucja internetu - to jest jego powolna erozja.