Meta otworzy własne sklepy. Co w nich kupimy?

"BI" poskąpił szczegółów co do projektu, nie podając nawet możliwej liczby sklepów. Jednak na podstawie dotychczasowych plotek można przypuszczać, że Meta chce zapełnić jego półki autorskimi produktami. Oprócz zestawu Meta Quest, okularów Meta Ray-Ban i akcesoriów do nich, koncern do oferty sklepu może dorzucić także nadchodzące okulary dla sportowców oraz okulary "Hypernova", które sterowane będą za pomocą opaski na nadgarstku. W zanadrzu Meta ma jeszcze okulary AR ze sztuczną inteligencją "Orion", które okrzyknięto "najbardziej zaawansowanymi inteligentnymi okularami na rynku". Meta ma także pracować nad zestawem nowych akcesoriów, które pozwolą koncernowi na "konkurowanie z Apple AirPods oraz Apple Watchem".