Meta przyznaje: coś poszło nie tak z Facebookiem. Nadchodzą duże zmiany na twojej tablicy

Firma otwarcie przyznała, że Aktualności często przypominają śmietnik zalany spamem i treściami niskiej jakości. Dlatego Meta ogłosiła nową ofensywę przeciwko kontom, które próbują oszukać algorytmy, by zdobyć większe zasięgi, sztucznie nabić liczbę obserwujących czy nieuczciwie zarabiać na platformie. Celem jest poprawa jakości tego, co widzimy na co dzień, i stworzenie lepszych warunków dla twórców, którzy faktycznie mają coś wartościowego do przekazania.