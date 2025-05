Firma od Facebooka ma produkować dla armii. Ratuj się, kto może

Partnerstwo z Anduril to także swego rodzaju powrót do korzeni dla samego Luckeya. W wieku zaledwie 15 lat założył on firmę Oculus VR, która w 2014 roku została przejęta przez Facebooka za około 2 miliardy dolarów. Dzięki temu stał się miliarderem i jedną z ikon odradzającego się rynku VR. Jednak w 2017 roku został zwolniony przez Marka Zuckerberga po tym, jak ujawniono, że Luckey hojnie wspierał kampanię "shitpostowania" - agresywnego i częstego publikowania w mediach społecznościowych niskiej jakości komentarzy uderzających w Hillary Clinton.