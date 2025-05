Wchodzisz na TikToka i robisz zakupy. Nowa usługa w Polsce

Rozwiązanie już jest dostępne na wielu innych rynkach, więc wiemy, jak ono działa. Z perspektywy użytkownika to bardzo proste. Przeglądamy i kupujemy produkty bezpośrednio w aplikacji. Można do tego skorzystać z dedykowanej zakładki "Sklep" albo zamówić coś podczas codziennego przewijania kolejnych filmików i transmisji na żywo. Na ekranie smartfona użytkownik od czasu do czasu widzi dedykowany przycisk do promowanego przez twórcę filmiku/transmisji produktu.