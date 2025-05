USA sprawdzi, co publikujesz w social mediach. Przed wydaniem wizy

Również w kwietniu bieżącego roku polecono dygnitarzom i dyplomatom reprezentującym Unię Europejską w Stanach Zjednoczonych, by ci używali tylko jednorazowych urządzeń - starych telefonów i komputerów. Sugestia motywowana była zarówno ochłodzeniem relacji na linii USA - UE, jak i przypadkami odmowy cudzoziemcom wjazdu do USA po przeszukaniu należącej do nich elektroniki. Dotychczas tego typu wytyczne były stosowane tylko w przypadku reżimów nieprzyjaznych krajom Zachodu, takim jak Chiny czy Rosja.