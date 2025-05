Zgrzyt na linii Trump – prezes Apple'a. Prezydent strzela focha

Przez lata Trump wielokrotnie chwalił Cooka za to, że jako jeden z nielicznych CEO z Doliny Krzemowej regularnie dzwonił bezpośrednio do prezydenta. To dlatego jest świetnym dyrektorem, bo dzwoni do mnie, a inni nie - mówił Trump w 2019 r. Cook uczestniczył w oficjalnych obiadach w Białym Domu, zasiadał w prezydenckiej radzie doradczej ds. polityki zatrudnienia i był postrzegany jako jeden z najbardziej wpływowych lobbystów technologicznych w administracji.