Windows 11 ma nowe wymagania. Zrobisz porządek z kablami

Nowe minimalne wymagania zakładają, że komputery muszą być wyposażone w port USB-C 3, który obsługuje maksymalną prędkość transmisji danych co najmniej 5 Gb/s, zapewnia zasilanie akcesoriów o mocy co najmniej 4,5 W, obsługuje ładowanie laptopa i obsługuje co najmniej jeden wyświetlacz. Jeśli producent komputera chce dodać do konfiguracji port USB 4, to musi on obsługiwać podwójną rozdzielczość 4K 60 Hz, PCIe i Thunderbolt 3.