Mam prośbę do Microsoftu. Czy Windows 11 mógłby przestać być prowadzony przez stażystów?

Wyobraźmy sobie sytuację: przychodzi do was nowy stażysta, pełen energii i zapału. Pierwszego dnia pracy oznajmia, że ma genialny pomysł - dlaczego by nie wcisnąć sztucznej inteligencji do kalkulatora systemowego? A może dodać funkcje mediów społecznościowych do narzędzia do defragmentacji dysku? Pewnie byście się uśmiechnęli i taktownie przekierowali jego entuzjazm w bardziej produktywne tory. Tymczasem w Microsoft, zdaje się, takim stażystom dają klucze do Windows 11.