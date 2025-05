Microsoft ma genialny pomysł na aktualizacje. To nie może się udać

Tym razem gigant z Redmond chce przekonać deweloperów, by zintegrowali swoje systemy aktualizacji z Windows Update, tworząc zunifikowaną platformę zarządzającą wszystkimi aktualizacjami na naszych komputerach. Na papierze brzmi to rewelacyjnie. W praktyce? Cóż, Microsoft ma już na koncie tyle rewolucyjnych rozwiązań, które miały uprościć nam życie, że można by nimi wybrukować drogę do piekła dobrych intencji.