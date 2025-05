Wystarczyło jedno wideo, bym zrozumiał. Windows jest w gigantycznych tarapatach

Legion Go S w wersji z SteamOS nie tylko dorównuje swojemu windowsowemu odpowiednikowi - systematycznie go demoluje. W Cyberpunk 2077 różnica wynosi aż 28 proc. na korzyść SteamOS (59 vs 46 FPS), w Wiedźminie 3 mamy 15 proc. przewagi (76 vs 66 FPS), a w Doom Eternal również około 14 proc. (75 vs 66 FPS). To nie są marginalne różnice, które można zrzucić na błąd pomiaru czy szczęśliwy traf. To systematyczne, powtarzające się w większości testowanych gier zjawisko, które pokazuje, że Linux z Protonem po prostu lepiej radzi sobie z uruchamianiem... gier dla Windowsa.