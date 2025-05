Driftowałem civikiem w polskiej grze z Japonią w nazwie JDM Japanese Drift Master - recenzja

Decyzja, by polski deweloper stworzył grę tak głęboko osadzoną w realiach japońskiego driftingu, to albo odwaga granicząca z szaleństwem, albo... nie, to po prostu musiała być pasja. Bo kto przy zdrowych zmysłach porywa się na coś takiego z czystej biznesowej kalkulacji. Zamiast kolejnej generycznej gry wyścigowej dostajemy coś, co przynajmniej na papierze pachnie świeżością. Czy również spalinami i sukcesem? Zobaczymy.