Xbox szykuje się na swoją pecetową przyszłość. W takim razie ja zaczynam myśleć o PlayStation

Microsoft poszukuje głównego inżyniera oprogramowania do zespołu zajmującego się zgodnością wsteczną. Na pierwszy rzut oka to świetna wiadomość - więcej starych gier dostępnych na nowoczesnym sprzęcie to coś, czego gracze zawsze pragną. Jest jednak pewien haczyk. W 2021 r. Microsoft oficjalnie zakończył program dodawania klasycznych tytułów do biblioteki zgodności wstecznej, ogłaszając, że osiągnął limit swoich możliwości ze względu na licencyjne, prawne i techniczne ograniczenia. Zatem po co firmie nowy zespół do pracy nad czymś, co oficjalnie zamknięto?