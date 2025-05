Lenovo szykuje potwora do gier. Ta jedna rzecz szczególnie przykuwa uwagę

Zapowiedziana właśnie 10. generacja gamingowego laptopa Lenovo Legion 9i to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników gier komputerowych. Urządzenie zostanie wyposażone w procesor Intel Core Ultra 9 275HX, nawet 192 GB pamięci RAM oraz do 8 TB pamięci SSD. Na początek sprzęt trafi do sprzedaży na chińskim rynku, jednak później zadebiutuje także w USA i w Europie.