CD Projekt RED nie oszczędza. Cały Cyberpunk 2077 zmieści się na kartridżu Switcha 2

Co ciekawe, połączenie z siecią będzie wymagane tylko za tym pierwszym razem – później grać będzie można offline, ale nadal z kartą-kluczem włożoną do konsoli, podobnie jak przy standardowym kartridżu. To sprytny sposób na obejście ograniczeń pojemności (lub kosztów produkcji dużych kartridży) i wydawanie bardzo dużych gier w fizycznym pudełku, choć sama gra będzie de facto cyfrowa. Ułatwi to też fakt, że Switch 2 ma mieć znacznie więcej pamięci wewnętrznej (mówi się o 256 GB) niż poprzednik. Jest to oczywiście ruch mający na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po stronie wydawców.