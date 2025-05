Konsole do gier z biegiem lat taniały. Nowa polska cena Xboxa rodzi wyłącznie smutek

Jakby tego było mało Microsoft zapowiedział również podwyżkę cen gier. Nowe produkcje mają kosztować już około 80 dol., co w Polsce oznacza, że próg 300 złotych zostanie przekroczony i to prawdopodobnie dość znacznie. Możemy spodziewać się, że ceny hitów na wyłączność wzrosną do około 350 złotych za tytuł, co stanowi bolesny cios dla portfeli graczy. W górę pójdą również ceny kontrolerów. Standardowy kontroler bezprzewodowy będzie kosztować około 300 zł, a wersje specjalne nawet 350-400 zł.