Największy zombie survival na smartfon już dostępny. Darkest Days powala

Eksploracja otwartego świata imponuje, zwłaszcza jak na grę mobilną. Darkest Days pozwala poruszać się pojazdami (także w drużynie), wchodzić do większości domów we wsiach i miasteczkach, a także walczyć z nawet kilkunastoma zombie jednocześnie widocznymi na ekranie. Gracz czuje przez to, jakby miał do czynienia z pełnoprawną produkcją dla konsol albo PC. Wrażenie potęguje obsługa pada, od razu na premierę.