Recenzja realme GT 7 Pro po miesiącu - ulubiony smartfon do gier, z megabaterią i DLSS

Duży, 6,78-calowy AMOLED w modelu GT 7 Pro jest absurdalnie wręcz jasny. Jego typowa jasność wynosi 1000 nitów, a wzmocniona stała jasność to 2000 nitów. Do tego punktowo GT 7 Pro potrafi rozjaśnić fragment ekranu do 6000 nitów, co może być wykorzystywane podczas wyświetlania treści HDR. Dzięki wysokiej jasności 2000 nitów, z realme GT 7 Pro bez problemu korzystałem w pełnym słońcu listopada, którego teraz tak mi brakuje. Do tego treści HDR10+ i Dolby Vision wypadają prześlicznie.