Realme GT 7 Pro to zdjęciowa i gamingowa bestia - test flagowca z układem Snapdragon 8 Elite

W innych grach z rozbudowaną oprawą realme GT 7 Pro także działa jak rakieta. Dzięki Snapdragonowi 8 Elite żadna produkcja na maksymalnych detalach nie działa z płynnością mniejszą niż 50 - 60 fps, wliczając w to Call of Duty Warzone, Diablo Immortal czy Zenless Zone Zero. Testowany realme GT 7 Pro jest gamingowym potworem, zjadającym na śniadanie wiele smartfonów stworzonych właśnie z myślą o grach. Do tego inżynierowie realme naprawdę postarali się z upscalerem AI. Ta technologia to game changer. Dzięki niej topowe produkcje mogą działać niezwykle płynnie, bez rozgrzewania smartfonu do czerwoności.