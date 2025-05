Oto przenośny Xbox. Może jest brzydki, ale za to potężny

Widzimy tutaj lepsze wyprofilowanie boków urządzenia, co ma pomóc w długotrwałym graniu. Ekran ma 7 cali i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Wiemy również, że ROG Ally 2 możecie kupić w dwóch odmianach. Mocniejsza działa na procesorze AMD Ryzen Z2 Extreme z 8 rdzeniami i 16 wątkami Zen 5, a grafika to Radeon 890M z 16 jednostkami CU w architekturze RDNA 3.5. Pamieć to 64 GB LPDDR5X. Słabsza odmiana będzie działać z procesorem AMD Aeirth Plus z czterema rdzeniami Zen 2+ oraz grafiką opartą na architekturze RDNA 2.