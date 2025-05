Apple idzie na Solarium. Szykuje nowy wygląd wszystkiego

Rynek zareagował na tę wiadomość spadkiem akcji Apple o 1,8 proc., co pokazuje, jak inwestorzy postrzegają potencjalne zagrożenie. Sam Eddy Cue, szef działu usług Apple, przyznał w sądzie, że spodziewa się, iż urządzenia AI mogą zastąpić iPhone'a w ciągu najbliższej dekady, jakkolwiek szalenie to brzmi. To przyznanie się do największego strachu Apple’a - że ktoś może zrobić z iPhone'em to, co iPhone zrobił z telefonami komórkowymi poprzedniej generacji.