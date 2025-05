Nie wierzę w Jony'ego Ive'a. OpenAI przepłaciło

Czas tej akwizycji jest także wątpliwy, gdy spojrzymy na obecny stan rynku hardware'u AI. Humane AI Pin, którą media technologiczne przez miesiące reklamowały jako rewolucyjne urządzenie przyszłości, okazał się spektakularną porażką. Recenzenci nazwali go elektrośmieciem, a problemy z asystentem AI były tak poważne, że urządzenie potrzebowało 30 sekund na przetworzenie prostego pytania. Jeśli to brzmi znajomo, to dlatego, że przypomina klasyczny problem Ive'a - przedkładanie estetyki nad praktyczność. Nie wszystkie jego pomysły były udane, ponieważ często przedkładał estetykę nad praktyczność, co w przypadku urządzeń AI może być szczególnie problematyczne.