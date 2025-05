Boty będą sprawdzać, czy leki są bezpieczne. Strach się bać

Chociaż wykorzystanie AI w branży biotechnologicznej to przyszłość, specjaliści z dużą ostrożnością podchodzą do informacji o potencjalnej współpracy FDA z OpenAI. Rafael Rosengarten, dyrektor generalny firmy Genialis, podkreśla, że choć automatyzacja takich prostych zadań, jak analiza kompletności wniosków, może przynieść natychmiastowe korzyści dla całej branży, to bardziej zaawansowane zastosowania AI wymagają jasnych wytycznych co do danych szkoleniowych i standardów jakości modeli. Z kolei jeden z byłych pracowników FDA, który pracował przy testach związanych z zastosowaniem ChataGPT jako narzędzie klinicznie twierdzi, że chatboty nadal mają tendencję do halucynacji, czyli generowania błędnych, lecz wiarygodnie brzmiących odpowiedzi.