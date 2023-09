Kosmicznej Fabryce Leków odmówiono ponownego powrotu na Ziemię. Wojsko nie wydało zgody

Niestety, radość firmy była przedwczesna. Kapsuła miała wrócić na Ziemię we wrześniu, ale nie otrzymała zgody na ponowne wejście do atmosfery z powodu obaw o bezpieczeństwo. Amerykańskie Siły Powietrzne odmówiły firmie pozwolenia na lądowanie kapsuły na poligonie w Utah, a Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa nie przyznała firmie pozwolenia na ponowne wejście do atmosfery. Rzecznik FAA w oświadczeniu podał, że wniosek firmy nie został rozpatrzony pozytywnie "ze względu na ogólną analizę bezpieczeństwa i ryzyka".