Przed nami ogromny przełom. SpaceX wystrzeliło pierwszą kosmiczną fabrykę lekarstw

Produkcja kosmiczna to nie tylko fantazja naukowców i przedsiębiorców. To także szansa na poprawę jakości życia ludzi na Ziemi. Może to oznaczać lepsze leczenie chorób, szybszy transfer danych czy nowe możliwości technologiczne. Może to także być krok do kolonizacji kosmosu i eksploracji innych planet. Pierwsza fabryka kosmiczna to dopiero początek tej fascynującej przygody.