iPSC to niesamowity typ komórki, który został przeprogramowany z dorosłej komórki, aby powrócić do stanu zwanego pluripotencją. W tym stanie komórka może zostać przekształcona w prawie każdy typ komórek występujący w ludzkim ciele. To sprawia, że ​​iPSC są ważne w tworzeniu specjalnie dostosowanych terapii. To szansa na lekarstwo na niemal wszystkie choroby, w tym te najpoważniejsze. Komórki iPSC są podobne do naturalnych komórek macierzystych (na przykład komórek zarodkowych).