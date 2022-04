Organizator całej misji - firma Axiom Space - podkreśla, że Ax-1 stanowi przełom w turystyce kosmicznej ze względu na fakt, że nie jest to typowa misja turystyczna, a jej uczestnicy nie będą jedynie zwykłymi turystami kosmicznymi. W toku przygotowań do pobytu na pokładzie stacji kosmicznej biznesmeni zostali przygotowani nie tylko do obsługi statku Crew Dragon, ale także poznali część instrumentów znajdujących się na pokładzie samej stacji kosmicznej. Powód jest prosty: zamiast jedynie unosić się w warunkach mikrograwitacji, płatni astronauci będą także przeprowadzać eksperymenty naukowe. Jak podkreśla Axiom Space, w ten sposób członkowie załogi Ax-1 nie będą jedynie przyklejeni do okien stacji kosmicznej, a będą mieli rozpisane konkretne zadania do realizacji na czas pobytu na pokładzie stacji.