Ax-1: już w styczniu na stacji kosmicznej pojawią się pierwsi turyści

Jeff Bezos wkrótce zabierze pierwszych turystów tuż nad granicę kosmosu. Elon Musk kilka miesięcy później wyśle turystów w trzydniowy lot orbitalny. Axiom Space idzie dalej. W styczniu zabierze czterech turystów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Podczas konferencji zorganizowanej w poniedziałek wspólnie przez NASA oraz Axiom Space przedstawiciele agencji poinformowali o podpisaniu umowy na organizację pierwszej prywatnej misji kosmicznej na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do „wycieczki” dojdzie najwcześniej w styczniu 2022 r.

Plan wycieczki

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w styczniu 2022 r. statek Crew Dragon z czteroosobową załogą zostanie wyniesiony na orbitę na szczycie rakiety Falcon 9. Po zacumowaniu do stacji kosmicznej czwórka astronautów-turystów spędzi tam 8 dni, podczas których będzie m.in. wykonywała eksperymenty naukowe.

W ramach podpisanego kontraktu firma Axiom Space zapłaci NASA za zapewnienie odpowiednich zapasów oraz wykorzystanie systemów podtrzymania życia misji przez wszystkich członków misji Ax-1. Jednocześnie NASA zapłaci firmie Axiom Space za transport próbek z powrotem na Ziemię, w ten sposób częściowo obniżając koszt organizacji całej misji.

Możliwość wysłania turystów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej została przywrócona stosunkowo niedawno, gdy NASA rozpoczęła poszukiwanie możliwości komercjalizacji niskiej orbity okołoziemskiej. Warto jednak wspomnieć, że w latach 2001-2009 na pokładzie ISS znalazło się łącznie siedmioro turystów. Potem drzwi stacji na długie lata zamknięto dla niespecjalistów.

Kto poleci na pokład ISS?

W ramach misji Ax-1 na pokład stacji poleci czterech turystów, z których jeden już wcześniej, w 1995 r. - jako astronauta - przebywał w przestrzeni kosmicznej podczas misji STS-73 realizowanej za pomocą promu kosmicznego Columbia.

Zanim jednak dojdzie do lotu, cała załoga musi zostać zatwierdzona przez NASA oraz międzynarodowych partnerów stacji kosmicznej, przejść badania medyczne i ukończyć rozliczne szkolenia dot. obsługi systemów stacji kosmicznej oraz statku Crew Dragon.

Zgodnie z podpisaną umową, Axiom Space będzie miał prawo do organizacji na pokładzie stacji dwóch misji „turystycznych” rocznie. Wszyscy turyści podczas pobytu będą przebywać w amerykańskiej części stacji kosmicznej. Rok temu firma Axiom Space podpisała z NASA umowę na dostarczenie do ISS dodatkowego modułu mieszkalnego. Według planów powinien się on pojawić na orbicie w 2024 r.