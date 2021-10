Jeff Bezos chce zbudować potężną stację kosmiczną na orbicie. Tak będzie wyglądać Orbitalna Rafa

W końcu, mimo tego, że Jeff Bezos sam już poleciał w kosmos własną rakietą New Shepard, należy pamiętać, że jego firma Blue Origin jak na razie ani razu nie dotarła na orbitę. New Shepard jest rakietą, która wykonuje krótkie, kilkunastominutowe loty suborbitalne, podczas których osiąga wysokość ok. 106 km. Dopiero New Glenn miał docierać na orbitę, a póki co rakiety nikt poza animacjami nie widział. Firma ma zatem przed sobą kilka potężnych kroków milowych, zanim będzie mogła myśleć o wynoszeniu na orbitę komponentów własnej stacji kosmicznej. Jeżeli udałoby się te wszystkie etapy przejść w ciągu najbliższych dziesięciu lat, to naprawdę Blue Origin osiągnęłoby tempo rozwoju porównywalne z chińskim programem kosmicznym.