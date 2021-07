NASA: nie zapłacimy Bezosowi za lądownik. Bezos: to sam sobie za niego zapłacę

Tak się jednak nie stało. Agencja postanowiła przeznaczyć wszystkie dostępne środki na lądownik dostarczony przez SpaceX, nawet pomimo tego, że jest to najbardziej złożony i najbardziej wymagający spośród trzech przedstawionych projektów. Tak jak się można było spodziewać, Dynetics oraz Blue Origin złożyły protest, co spowodowało wstrzymanie realizacji projektu przez SpaceX.

Jeff Bezos ma alternatywny pomysł

W poniedziałek, 26 lipca 2021 r. na stronie internetowej Blue Origin opublikowano list otwarty do administratora Billa Nelsona, w którym Jeff Bezos przyznaje, że rozumie ograniczenia budżetowe, które doprowadziły NASA do takiej, a nie innej decyzji. Jednocześnie, chcąc przywrócić zdrową konkurencję do procesu budowy lądownika księżycowego, Blue Origin proponuje, że pokryje budowę własnego lądownika przez kolejne dwa lata, w kwocie do 2 miliardów dolarów plus ewentualnie dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć ze wzrostu kosztów pracy u pośredników, którzy wraz z Blue Origin chcą budować lądownik. Dodatkowo, jeżeli NASA przyzna firmie kontrakt taki sam, jak otrzymało SpaceX, Blue Origin pokryje koszty misji demonstracyjnej lądownika na orbitę okołoziemską.