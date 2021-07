NA ŻYWO: Jeff Bezos leci w kosmos. Oglądaj relację

Dokładnie o godzinie 15:00 polskiego czasu z Launch Site One w Teksasie wystartuje rakieta New Shepard . W kapsule znajdującej się na jej szczycie znajdą się Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk oraz Oliver Daemen.

Choć rakiety New Shepard wykonały już 15 udanych lotów nad granicę kosmosu, to jednak nigdy wcześniej na szczycie rakiety podczas lotu nie znajdowali się ludzie. Dzisiaj się to zmieni.