Gdzie i kiedy odbędzie się lot?

Rakieta z kapsułą załogową stoją już gotowe do lotu w Launch Site One, odludnym, pustynnym rejonie Teksasu oddalonym 40 km od najbliższej miejscowości Van Horn.

Gdzie oglądać lot Blue Origin?

Kto leci w kosmos?

Jak będzie wyglądał lot?

15:00 rakieta New Shepard startuje z kapsułą załogową na szczycie

15:03 na wysokości ok. 75 km kapsuła załogowa odłącza się od rakiety i kontynuuje wznoszenie. Rakieta rozpoczyna powrót na lądowisko

15:05 załoga korzysta z trzech minut mikrograwitacji w okolicach apogeum trajektorii lotu na wysokości ok. 106 km, po czym zaczyna opadać na trzech spadochronach w kierunku Ziemi

15:07 rakieta New Shepard ląduje na przygotowanym do tego lądowisku

15:11 kapsuła załogowa miękko ląduje na Ziemi z czwórką nowych astronautów