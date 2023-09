To mały krok dla SpaceX, ale wielki skok dla ludzkości. Księżyc już na wyciągnięcie ręki

SpaceX wygrał konkurs NASA na dostarczenie lądownika księżycowego dla programu Artemis, który ma na celu ponowne wysłanie ludzi na Księżyc i przygotowanie do misji na Marsa. NASA zamierza wykorzystać Starship jako jeden z elementów systemu lądowania ludzi, który będzie się składał także z kapsuły Orion i rakiety Space Launch System (SLS).



Orion i SLS mają za zadanie wynieść czterech astronautów z Ziemi na orbitę okołoksiężycową, gdzie będą czekać na Starship. Dwie osoby z załogi przejdą do Starshipa i odlecą nim do miejsca lądowania w pobliżu bieguna południowego Księżyca. Tam spędzą około tygodnia, wykonując eksperymenty naukowe i badając lodowe złoża wodne. Następnie wrócą do Oriona i powrócą na Ziemię.