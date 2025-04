Twój iPhone zmieni się nie do poznania. To będzie największa zmiana od lat

Potem przyszedł rok 2013 i iOS 7 – prawdziwa rewolucja. Apple stwierdził: „dość tych udawanych notesików” i wywróciło wszystko do góry nogami. Wprowadzono płaski design (ten osławiony flat design), czyli zero udawania, czyste linie, żywe kolory, gradienty i charakterystyczne przezroczystości. Wyglądało to nowocześnie, lekko i zupełnie inaczej. Nie wszystkim się to od razu spodobało, była niezła burza w internecie, ale ostatecznie ten styl został z nami na lata i stał się nową normą.