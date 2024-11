Notatnik Microsoftu w nowej odsłonie. Tak, chodzi o funkcje AI

Podobnie jak generatywna AI w Notatniku, póki co generatywna AI w Paintcie będzie dostępna jedynie w ramach programu Windows Insider. Tu jednak dodatkowym ograniczeniem nie jest tylko region, a sam komputer. Generatywna gumka będzie dostępna do przetestowania na wszystkich urządzeniach we wszystkich regionach, jednak generatywne wypełnienie ma być dostępne do testowania jedynie dla komputerów klasy Copilot+ oraz "we wspieranych rynkach".