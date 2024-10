Możesz dalej korzystać spokojnie z Windowsa 10. Wiemy, ile trzeba zapłacić

Należy przy tym mieć na uwadze, że Microsoft - przynajmniej na dziś - twierdzi, że to jednorazowa okazja, co oznacza, że widmo przesiadki na nowy komputer lub na Linuxa zostało tylko odłożone w czasie. Co więcej, trudno z entuzjazmem witać nowinkę w konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za utrzymanie bezawaryjności - i to tylko od strony programowej - nabytego komputera. Nie jest jasne, jak Microsoft zacznie komunikować konieczność opłaty swoim konsumenckim użytkownikom. Jakkolwiek to zrobi, jestem pewien, że zyska od groma nowych fanów. No z całą pewnością.