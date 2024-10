Tak, właśnie o to chodziło. Mój telefon stał się częścią mojego komputera

Aplikacja Łącze z telefonem w systemie Windows 11 jest bardzo dobra lub bardzo zła - w zależności kogo pytać. A raczej posiadacza którego telefonu. Użytkownicy telefonów Samsung Galaxy i Honor powinni być raczej zadowoleni, bowiem Microsoft współpracuje bezpośrednio z tymi producentami, by wszystko działało jak trzeba. A co z resztą telefonów? Niestety, to zależy.